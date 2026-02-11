27,271.02
+87.87
(+0.32%)
27,282
+107
(+0.39%)
高水11
9,270.16
+27.41
(+0.30%)
5,498.56
+47.53
(+0.87%)
1,011.51億
4,139.32
+10.95
(+0.265%)
4,720.11
-4.19
(-0.089%)
14,209.60
-1.03
(-0.007%)
2,644.73
-2.35
(-0.09%)
68,591.2200
-250.0600
(-0.363%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0949
恒生指數
27,271.02
+87.87
(+0.32%)
期指
高水11
27,282
+107
(+0.39%)
國企指數
9,270.16
+27.41
(+0.30%)
科技指數
5,498.56
+47.53
(+0.87%)
大市成交
1,011.51億
股票
869.93億
(86.003%)
窩輪
51.54億
(5.095%)
牛熊證
90.05億
(8.903%)
即時更新：11/02/2026 11:10
可賣空股票總成交
2,012.20億
主板賣空
344.49億
(17.120%)
更新：10/02/2026 16:59
上証指數
成交：4,899.78億
4,139.32
+10.95
(+0.265%)
滬深300
4,720.11
-4.19
(-0.089%)
深証成指
14,209.60
-1.03
(-0.007%)
MSCI中國A50
2,644.73
-2.35
(-0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
68,591.2200
-250.0600
(-0.363%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0949
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
68,591.22
-250.06
-0.363%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,013.6600
-9.0100
-0.445%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4085
+0.0087
+0.622%
更新：11/02/2026 11:05
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.44%
公佈日期
10/02/2026 20:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
6.90%
公佈日期
10/02/2026 08:00
新加坡-國內生產總值(季率)
公佈值
2.10%
公佈日期
10/02/2026 08:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,051.3200
+9.8700
+0.196%
XAG 白銀現貨
82.3793
+0.9868
+1.212%
更新：11/02/2026 11:05
