11/02/2026 09:51

【數據解讀】1月CPI三個月低，統計局：春節錯月影響，核心CPI仍溫和上漲

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，2026年1月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.2%，增幅低於預期的0.4%，並較12月回落0.6個百分點，創三個月新低；環比上漲0.2%，與12月持平。核心CPI同比漲0.8%，創半年低。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI同比漲幅有所回落，主要有兩方面原因：一是春節錯月影響。上年1月份為春節月份，食品和部分服務價格上漲較多，導致上年同期對比基數較高，帶動今年1月同比漲幅回落較多。



*食品價格同比降0.7%，能源價格降5%*



分類別看，食品價格下降0.7%，影響CPI同比下降約0.11個百分點，而上月對CPI的影響為上拉約0.21個百分點。食品中，鮮菜價格上漲6.9%，漲幅比上月回落11.3個百分點，對CPI同比的上拉影響比上月回落約0.27個百分點；豬肉和雞蛋價格則分別下降13.7%和10.6%。服務價格上漲0.1%，影響CPI同比上漲約0.05個百分點，對CPI同比的上拉影響比上月減少約0.20個百分點。服務中，飛機票、旅行社收費和家政服務價格分別下降14.3%、7.7%和3.5%，三項合計影響CPI同比下降約0.16個百分點，而上月其對CPI同比影響為上拉約0.04個百分點。



二是國際油價變動導致能源價格降幅擴大。1月份能源價格下降5.0%，影響CPI同比下降約0.34個百分點，對CPI同比的下拉影響比上月增加約0.06個百分點，其中汽油價格同比下降11.4%，降幅比上月擴大3.0個百分點。



*核心CPI環比漲0.3%，創半年高*



不過，居民消費需求持續恢復，核心CPI溫和上漲的態勢沒有改變。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.3%，為近六個月最高。其中，飛機票和旅行社收費價格環比分別上漲5.7%和2.0%；數據存儲設備和計算機價格分別上漲8.0%和2.6%。扣除能源的工業消費品價格同比上漲2.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，黃金飾品價格同比上漲77.4%。



節前重要民生商品量足價穩。食品價格環比持平，其中鮮菜價格下降4.8%，糧食和食用油價格分別下降0.1%和0.2%，豬肉和禽肉類價格分別上漲1.2%和0.2%，水產品和鮮果價格均上漲2.0%。(sl)