11/02/2026 09:59

【數據解讀】統計局：節前備貨需求增及AI加快發展等，帶動PPI數據向好

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，2026年1月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.4%，降幅小於預期的1.5%，比12月收窄0.5個百分點，並創一年半最小降幅；環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，PPI環比連續四個月上漲，一是全國統一大市場建設持續推進帶動部分行業價格上漲。水泥製造、鋰離子電池製造價格環比均漲0.1%，均連續四個月上漲；光伏設備及元器件製造價格由上月下降0.2%轉為上漲1.9%。二是人工智能等數字化技術加快發展、算力需求增長帶動計算機通信和其他電子設備製造業價格環比上漲0.5%；春節前禮品和食品等備貨需求增加帶動工藝美術及禮儀用品製造、農副食品加工業價格分別上漲4.1%和0.3%；冬季防寒保暖需求增加帶動防寒服、羽絨加工價格分別上漲0.9%和0.8%。



*銀冶煉價格環比漲近四成*



三是輸入性因素影響國內有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。國際有色金屬價格上行拉動國內有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲5.7%和5.2%，其中銀冶煉、銅冶煉、金冶煉、鋁冶煉價格分別上漲38.2%、8.4%、4.8%和2.3%。國際原油價格波動影響國內石油開採、精煉石油產品製造價格分別下降3.1%和2.5%。



*治理續見成效，部分行業價格同比降幅收窄*



PPI同比降幅收窄，分行業看，有色金屬礦採選業價格上漲22.7%，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲21.2%。重點行業產能治理成效持續顯現，部分行業供需結構有所改善，非金屬礦物製品業價格下降5.4%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降1.6%，降幅均比上月收窄。能源相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降16.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降11.5%。(sl)