11/02/2026 10:46

【聚焦數據】統計局：CPI、PPI基期例行輪換，對同比指數影響不大

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局表示，今年1月的全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據均以2025年為基期，是本次基期輪換後的首次數據發布。國家統計局城市司負責人接受《中國信息報》專訪時指出，基期輪換是價格指數編制的重要基礎性工作，也是國際慣例和通行做法，旨在適應生產、流通、消費領域商品和服務交易結構的新變化。基期輪換後，調查分類目錄、調查網點和代表規格品、權數等變動均會對價格指數產生一定影響，經測算，本次基期輪換對CPI和PPI各月同比指數的影響平均約為0.06和0.08個百分點，總體較小。



據負責人介紹，基期是指價格指數對比基準時期，這一時期的指數為100。按照統計制度安排，目前中國CPI和PPI每五年進行一次基期輪換，2026年開始編制和發布以2025年為基期的價格指數。



*CPI統計分類擴大新經濟新領域覆蓋面*



以CPI基期輪換為例，調整的內容主要包括調查分類目錄、調查網點（企業）和代表規格品、分類權數和價格對比基期等。本輪基期，調查分類目錄調整後，大類和基本分類個數仍為8個大類和268個基本分類不變，在對部分分類刪減、合併、拆分的基礎上，新增了住房安防設備、老年用品、洗碗機、車用電力、攝影服務、互聯網醫療服務、醫療美容服務等反映消費新內容的商品和服務分類，進一步擴大新經濟新領域覆蓋面；同時，為更好反映居民出行消費價格整體變動情況，新增計算出行服務價格指數，這一衍生指數涵蓋飛機票、火車票、在外住宿、交通工具租賃、旅行社及其他旅遊服務等類別。



*新增即時零售平台等調查網點*



調查分類目錄修訂完成後，各地根據實際情況選取調查網點和具體的代表規格品。本輪基期，全國CPI調查網點合計約12萬家，調查規格品約62萬種，調查覆蓋範圍進一步擴大。為充分反映居民消費新模式，不僅增加了會員制市等新式零售場所、閃購等新興即時零售平台等調查網點，還增加了智能無人機等代表規格品。本輪基期並進一步優化了CPI數據採集方式，網絡交易價格、企業電子數據、行政記錄等大數據應用佔比得到提升。



*CPI服務權數上升、消費品權數下降*



至於CPI權數，則是指按對比期價格購買「固定籃子」中各類商品或服務的支出佔購買整個籃子所需支出的比重。權數來源以住戶收支與生活狀況調查中居民消費支出資料為主，部分小類和基本分類通過權數專項調查細化補充，並結合其他宏觀數據、行業統計資料加以完善，確保權數客觀真實反映居民消費結構。具體來看，食品煙酒及在外餐飲、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品及服務八個大類的2025年基期權數分別為29.5%、5.4%、22.1%、5.5%、14.3%、11.4%、8.9%和2.9%，與2020年基期相比總體變動不大。從結構看，CPI中服務權數有所上升，消費品權數有所下降，這符合經濟社會發展規律與國內實際。(sl)



