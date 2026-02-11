11/02/2026 09:08

【外圍經濟】可口可樂上季營收遜預期，盈利略勝預期

《經濟通通訊社11日專訊》可口可樂公布2025年第四季度業績，儘管季度營收受匯率及宏觀環境影響不及市場預期，但受惠於成本控制及定價策略，每股盈利仍優於華爾街預估。然而，集團對2026全年的增長指引略顯保守，引發市場關注。



可口可樂第四季度淨營收錄得118億美元，未能達到市場普遍預期的120.3億美元。分析指，這反映出全球消費疲軟及部分地區銷量增長放緩的挑戰。



在盈利能力方面，集團表現展現韌性。第四季度可比每股盈利為0.58美元，高於市場預期的0.57美元。這顯示公司在通脹環境下，透過產品組合優化及營運效率提升，成功抵銷部分收入端的壓力。



展望2026年，管理層發布的業績指引相對審慎。集團預計2026年全年經調整有機營收增長介乎4%至5%之間，這一預測區間的中位數低於市場此前預估的5.01%。



在資本配置方面，可口可樂預計2026年的資本支出約為22億美元，低於市場預期的23.1億美元。(rc)