11/02/2026 09:18

【外圍經濟】法拉利純利勝預期，訂單已排期至2027年底

《經濟通通訊社11日專訊》意大利豪華跑車製造商法拉利公布第四季業績，受惠於強勁的定價能力及產品組合，各項核心數據均優於市場預期。



根據最新財報顯示，法拉利第四季錄得純利3.81億歐元，優於預估的3.74億歐元。期內汽車交付量為3152輛，雖然按年錄得輕微跌幅，但仍大致符合市場預期。



管理層對2026財年表現充滿信心，預計全年營收約為75億歐元，略低於市場預估的75.3億歐元，同時預計2026財年經調整後的息稅折舊及攤銷前利潤，將不低於29.3億歐元，高於市場預期的29.1億歐元。



法拉利管理層在業績會上強調，全球市場對其豪華跑車的需求維持非常強勁。目前的訂單能見度極高，新車訂單已排期至2027年底，為未來兩年的收入提供了極高的確定性。(rc)