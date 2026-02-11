11/02/2026 14:02

【ＡＩ】AI焦慮快速蔓延，華爾街交易策略從找贏家轉向躲輸家

《經濟通通訊社11日專訊》華爾街對人工智能(AI)的焦慮情緒蔓延，正重創可能被技術浪潮反噬的企業股價。從小型軟件公司到大型財富管理機構，不一而足。



最新一輪拋售於周二（10日）驟然爆發，一家名不見經傳的初創公司Altruist Corp推出了一款稅務策略工具，導致嘉信理財、Raymond James Financial Inc和LPL Financial Holdings Inc股價重挫7%以上。



這是去年4月貿易戰引發市場大跌以來，部分股票遭遇的最深跌幅。不過，這僅僅是「先賣後問」心態迅速蔓延的又一例證。隨著數千億美元資金湧入AI領域，並開始轉化為商業產品，人們對AI可能顛覆整個行業的焦慮如潮水般湧來。



Gabelli Funds的基金經理John Belton表示：「任何面臨被衝擊風險的企業，幾乎都在不加區分地被拋售。」



GraniteShares CEO Will Rhind則表示：「只要放出一丁點被市場視為負面的消息，相關股票就可能下跌10%，在估值沒這麼高的正常市場，這種情況絕不會發生。」(rc)