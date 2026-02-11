27,252.17
+69.02
(+0.25%)
27,280
+105
(+0.39%)
高水28
9,268.57
+25.82
(+0.28%)
5,494.17
+43.14
(+0.79%)
1,981.67億
4,131.99
+3.62
(+0.088%)
4,713.82
-10.48
(-0.222%)
14,160.93
-49.70
(-0.350%)
2,642.94
-4.14
(-0.16%)
67,115.0000
-1,726.2800
(-2.508%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1137
恒生指數
27,252.17
+69.02
(+0.25%)
期指
高水28
27,280
+105
(+0.39%)
國企指數
9,268.57
+25.82
(+0.28%)
科技指數
5,494.17
+43.14
(+0.79%)
大市成交
1,981.67億
股票
1,808.22億
(91.247%)
窩輪
68.33億
(3.448%)
牛熊證
105.12億
(5.305%)
即時更新：11/02/2026 15:47
可賣空股票總成交
977.88億
主板賣空
161.02億
(16.466%)
半日數據，更新：11/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,226.08億
4,131.99
+3.62
(+0.088%)
滬深300
4,713.82
-10.48
(-0.222%)
深証成指
14,160.93
-49.70
(-0.350%)
MSCI中國A50
2,642.94
-4.14
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
67,115.0000
-1,726.2800
(-2.508%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1137
即市人氣股
00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ
新聞及評論 主頁
貴金屬
XAU 黃金現貨
XAG 白銀現貨
更新：11/02/2026 15:45
最新重要數據
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
公佈日期
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
公佈日期
新加坡-國內生產總值(季率)
公佈值
公佈日期
