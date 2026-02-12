直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
27,084.04
-182.34
(-0.67%)
27,098
-128
(-0.47%)
高水14
9,206.60
-61.58
(-0.66%)
5,426.01
-73.98
(-1.35%)
502.95億
4,131.52
-0.46
(-0.011%)
4,720.88
+7.06
(+0.150%)
14,237.83
+76.90
(+0.543%)
2,646.65
+3.71
(+0.14%)
67,655.9800
+573.4600
(0.855%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1147
恒生指數
27,084.04
-182.34
(-0.67%)
期指
高水14
27,098
-128
(-0.47%)
國企指數
9,206.60
-61.58
(-0.66%)
科技指數
5,426.01
-73.98
(-1.35%)
大市成交
502.95億
股票
430.25億
(85.544%)
窩輪
19.59億
(3.895%)
牛熊證
53.12億
(10.561%)
即時更新：12/02/2026 09:57
可賣空股票總成交
1,893.46億
主板賣空
339.91億
(17.952%)
更新：11/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,512.49億
4,131.52
-0.46
(-0.011%)
滬深300
4,720.88
+7.06
(+0.150%)
深証成指
14,237.83
+76.90
(+0.543%)
MSCI中國A50
2,646.65
+3.71
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
67,655.9800
+573.4600
(0.855%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1147
