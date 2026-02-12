直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
27,086.45
-179.93
(-0.66%)
27,108
-118
(-0.43%)
高水22
9,208.26
-59.92
(-0.65%)
5,427.19
-72.80
(-1.32%)
505.58億
4,131.99
+0.01
(+0.000%)
4,721.11
+7.29
(+0.155%)
14,237.33
+76.40
(+0.540%)
2,646.71
+3.77
(+0.14%)
67,622.0000
+539.4800
(0.804%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1147
恒生指數
27,086.45
-179.93
(-0.66%)
期指
高水22
27,108
-118
(-0.43%)
國企指數
9,208.26
-59.92
(-0.65%)
科技指數
5,427.19
-72.80
(-1.32%)
大市成交
505.58億
股票
432.88億
(85.619%)
窩輪
19.59億
(3.875%)
牛熊證
53.12億
(10.506%)
即時更新：12/02/2026 09:57
可賣空股票總成交
1,893.46億
主板賣空
339.91億
(17.952%)
更新：11/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,526.74億
4,131.99
+0.01
(+0.000%)
滬深300
4,721.11
+7.29
(+0.155%)
深証成指
14,237.33
+76.40
(+0.540%)
MSCI中國A50
2,646.71
+3.77
(+0.14%)
比特幣
資料由Binance提供
67,622.0000
+539.4800
(0.804%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1147
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
152.8130
-0.4450
-0.290%
THB 美元/泰銖
31.0200
-0.0600
-0.193%
CHF 美元/瑞郎
0.7705
-0.0007
-0.093%
更新：12/02/2026 09:55
即將公佈經濟數據
英國-工業生產(月率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
1.10%
市場預測
0.00%
英國-工業生產(年率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
2.30%
市場預測
1.40%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
