12/02/2026 09:09

渣打夥加密貨幣做市商B2C2，擴大機構獲取數碼資產渠道

《經濟通通訊社12日專訊》渣打(02888) 宣布，與全球流動性提供商B2C2建立策略合作夥伴關係，加強機構投資者進入數碼資產市場的管道。渣打指，今次合作結合渣打的全球銀行基礎設施以及B2C2在現貨和期權市場的深厚加密貨幣流動性。



根據協議，B2C2將提供其機構客戶群，包括基金經理、對沖基金、企業及家族辦公室，未來直接連接及供應流通性，至渣打的銀行網絡渠道及結算設施。



渣打指，亞洲以至全球機構持續加速採用數碼資產，「透過為B2C2客戶提供渣打銀行網絡接入權限，此合作將促進傳統金融與加密市場的融合，降低法幣與加密貨幣間的轉換摩擦，同時實現更快速、更可靠的結算流程」。



B2C2於2015年成立，為數碼資產機構流動性提供者，提供加密貨幣流動性和定價。B2C2由日本金融集團SBI控股並提供資金支持，總部位於英國，並在美國、日本、新加坡、法國和盧森堡設有辦事處。(ul)