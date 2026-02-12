12/02/2026 16:36

《本港經濟》本港2025年12月商品出口貨量及進口貨量分別上升21.6%及26.5%

《經濟通通訊社12日專訊》政府統計處發表該2025年12月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2025年12月香港的商品整體出口貨量及進口貨量按年分別上升21.6%及26.5%；2025年全年與2024年比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升12.8%及12.9%。



經季節性調整的數字顯示，2025年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升4.9%及6.7%。



2025年12月與2024年12月比較，輸往台灣(61.8%)、美國(44.6%)、越南(26.5%)及中國內地（內地）(19.8%)的整體出口貨量錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌9.9%。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：台灣(6.6%)、內地(4.4%)、印度(3.5%)、美國(1.3%)及越南(1.2%)。



2025年12月與2024年12月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得升幅：越南(142.5%)、內地(31.7%)、台灣(22.3%)、新加坡(13.4%)及韓國(7.3%)。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣(6.3%)、韓國(6.1%)、新加坡(4.1%)、越南(3.1%)及內地(2.2%)。(ul)