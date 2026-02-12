12/02/2026 16:41

【香港要聞】2025年年底香港人口的臨時數字為751.08萬人，微升0.1%

《經濟通通訊社12日專訊》根據政府統計處今日發表的數字，2025年年底香港人口的臨時數字為751.08萬人。與2024年年底人口750.06萬人比較，增加10200人或0.1%。



*2.91萬香港居民淨移入*



2024年年底至2025年年底期間錄得29100名香港居民淨移入（即移入多於移出）。在同期內，人口錄得18900人的自然減少（即死亡多於出生），出生人數為31100人，死亡人數為50 000人。



*受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施*



2025年年底的總人口中，常住居民佔724.24萬人，而流動居民佔26.84萬人。2025年年中人口修訂數字為749.89萬人。常住居民的數字修訂為723.29萬人，流動居民的數字則修訂為26.6萬人。2024年年中至2025年年中的人口變動率亦修訂為-0.3%。



政府發言人表示，2025年年底整體人口較2024年年底有所增加。受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，吸引來自世界各地人士移入香港，從而抵銷人口自然減少的影響。(ul)