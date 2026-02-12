12/02/2026 08:20

【開市Ｇｏ】美就業強勁打壓減息預期，中美貿易休戰傳延長，網易季績遜ADR挫

【要聞盤點】



1、美股周三（11日）小幅收跌，道指連續三日創新高走勢告終。推遲發布的1月非農就業報告顯示就業人數遠超市場預期，強化了經濟韌性的看法，但同時重挫市場對聯儲局於年中前減息的預期。道指收市跌66.74點，或0.13%，報50121.4點；標普500指數跌0.34點，報6941.47點；納指跌36.01點，或0.16%，報23066.47點。中國金龍指數跌41點。日經期貨截至上午7時58分跌215點。



2、美國勞工部公布，1月份非農就業崗位意外增加13萬個，超出市場預期7萬個，創數月來最大增幅。失業率降至4.3%，低於預期的4.4%。數據發布後，交易員將聯儲局下次減息時間從6月推遲至7月，美匯指數及美債收益率上升，美股期貨上漲。



3、美國2026財政年度首四個月預算赤字減少17%，關稅收入大幅增長。國會預算辦公室上調未來十年赤字預測，警告財政路徑不可持續。



4、彭博報道，美國總統特朗普曾私下考慮退出「美墨加協定」(USMCA)，為美、加、墨三國關鍵重新談判增添不確定性。



5、特朗普對來訪的以色列總理內塔尼亞胡表示，更傾向與伊朗達成協議。



6、烏克蘭總統澤連斯基表示，東部頓巴斯地區將成為下一輪與美國談判的重點。



7、《南華早報》報道，特朗普4月訪華時，預計與中國國家主席習近平就延長貿易休戰至多一 年達成協議，峰會聚焦短期經濟成果，包括中國新採購承諾。



8、央視節目「玉淵譚天」表示，若法國堅持推動對中國徵收30%關稅，中國可能對歐盟尤其是法國葡萄酒展開反傾銷調查。



9、證監會發布新指引，允許虛擬資產交易服務持牌經紀擴大服務至保證金融資，並為虛擬資產交易平台提供高層框架，協助制定針對專業投資者的虛擬資產槓桿產品建議。





【焦點股】



網易(09999)

- 去年第四季經調整淨利按年跌27%，營收增長3%，雙雙遜於預期，季度股利0.232美元

- 績後ADR收跌超4%



蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478) 蘋果AI概念：阿里巴巴(09988)、百度(09888)

- 蘋果推出新版Siri計劃再遇阻礙，預期多項功能或延後發布



百威亞太(01876)

- 去年少賺33%收入跌6%，受累中國市場，末期息維持5.66美仙



智譜(02513)

- 將發布新一代人工智能模型GLM-5



算力概念股：萬國數據(09698)、金山雲(03896)

- 國資委呼籲央企擴大算力投資，攻關大模型技術



網易雲音樂(09899)

- 去年純利升76%至27.5億人民幣，不派息



丘鈦科技(01478)

- 1月攝像頭模組銷售量增長22.8%



復星國際(00656)

- 控股之Fidelidade考慮明年上市，估值或超30億歐元



惠理集團(00806)

- 料去年盈利6.6億元升20倍，業績報酬收入升30倍



招金礦業(01818)

- 建議修訂白銀銷售年度上限至20億人民幣升2.5倍，適時售庫存



環球新材(06616)

- 組合夥斥15億人民幣購浙江吉華近30%股權，今早復牌



GUANZE MEDICAL(02427)

- 近74%股權易手折讓84%提強購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.05%，報每桶64.94美元



布倫特期油下跌0.01%，報每桶69.65美元



黃金現貨下跌0.44%，報每盎司5064.15美元



紐約期金下跌0.49%，報每盎司5083.49美元