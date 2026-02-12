12/02/2026 15:55

【ＡＩ】xAI推重大重組引關注，馬斯克表示調整有助公司步入新階段後提升效率

《經濟通通訊社12日專訊》馬斯克領導的xAI近日宣布組織重組，多名高層離職引起業界關注。在最新公布的xAI全體會議上，馬斯克解釋重組原因，稱相關調整有助公司步入新階段後提升組織效率，強調「有些人更適合早期階段，有些則適合後期發展。」



馬斯克亦重申xAI將全面競逐大型語言模型、圖像生成、程式編碼等AI領域，並積極加強全球頂尖人才招聘，應對AI產業激烈競爭。「我們正招聘最聰明的人，也不諱言這裏是充滿挑戰的環境，但我們有星際級的抱負。」



據此前報道，xAI聯合創辦人吳宇懷離職後，Christian Szegedy及Igor Babuschkin亦已於近日辭任，華人創始成員Greg Yang上月則因健康因素淡出。至今xAI創始團隊人數已縮減一半。



面對OpenAI、Anthropic及Google等勁敵，xAI正積極拓展市場。數據顯示，xAI旗下Grok.com聊天機器人流量連續增長，惟於全球生成式AI平台市佔率只有約3.4%，落後於ChatGPT（64.5%）和Google Gemini（21.5%）。(rc)