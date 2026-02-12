27,032.54
-233.84
(-0.86%)
27,058
+72
(+0.27%)
高水25
9,175.18
-93.00
(-1.00%)
5,408.98
-91.01
(-1.65%)
2,387.05億
4,134.02
+2.04
(+0.049%)
4,719.58
+5.76
(+0.122%)
14,283.00
+122.07
(+0.862%)
2,638.83
-4.11
(-0.16%)
68,124.0300
+1,041.5100
(1.553%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1220
恒生指數
27,032.54
-233.84
(-0.86%)
期指(夜)
高水25
27,058
+72
(+0.27%)
國企指數
9,175.18
-93.00
(-1.00%)
科技指數
5,408.98
-91.01
(-1.65%)
大市成交
2,387.05億
股票
2,197.20億
(92.046%)
窩輪
82.38億
(3.451%)
牛熊證
107.48億
(4.503%)
即時更新：12/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,040.22億
主板賣空
336.27億
(16.482%)
更新：12/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,979.55億
4,134.02
+2.04
(+0.049%)
滬深300
4,719.58
+5.76
(+0.122%)
深証成指
14,283.00
+122.07
(+0.862%)
MSCI中國A50
2,638.83
-4.11
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
68,124.0300
+1,041.5100
(1.553%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1220
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
腰痛改善運動|2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛
痛症解碼 得閒拉筋 得閒Build肌

腰痛改善運動|2個動態+3個靜態伸展練習助紓緩疼痛
屈臣氏視像醫生新增「夜診服務」:最快3分鐘有得睇！最快4小時...
辦公室日常

屈臣氏視像醫生新增「夜診服務」:最快3分鐘有得睇！最快4小時...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
68,124.03
+1,041.51
+1.553%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,994.8500
+53.6600
+2.764%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0081
+0.0006
+7.266%
更新：12/02/2026 19:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處