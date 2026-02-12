12/02/2026 16:16

金管局阮國恒：去年香港銀行體系穩健和具韌性，信貸風險維持可控

《經濟通通訊社12日專訊》金管局副總裁阮國恒表示，去年香港銀行體系穩健和具韌性，去年第四季第1類機構流動性覆蓋比率為165.6%，第2類機構流動性維持比率為68.3%，並指去年香港銀行業整體貸款按年增長2.3%，整體存款增長11.8%，稅前經營溢利則增長7.3%。



他提及，去年香港銀行信貸風險維持可控，去年底所有認可機構的內地相關貸款的特定分類貸款比率按年跌至1.94%，去年底所有認可機構的整體貸款的特定分類貸款比率則按年增至2.01%。



他表示，在全球貿易政策不確定及本港個別經濟行業表現疲弱下，2025年的信貸環境仍然充滿挑戰。儘管多項因素對銀行的資產質素及撥備構成壓力，相關信貸風險，包括對本地地產發展及物業投資行業的風險敞口的信貸風險，維持可控，也沒有過度集中的情況。(bn)