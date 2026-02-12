12/02/2026 19:19

《再戰明天》美國公布CPI，金沙中國公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布CPI，及金沙中國公布業績，料為周五（13日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布第四季GDP*



各國重要經濟活動方面，東盟(ASEAN)財長與央行總裁副手會議(AFCDM)舉行。美國國務卿魯比奧前往德國參加第62屆慕尼黑安全會議，之後將訪問斯洛伐克和匈牙利，加強美國與兩國的關係（至16日）。周五本港時間8:00am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在一場活動上致歡迎辭；8:05am，美聯儲理事米蘭參與座談會。11:30am，日本央行審議委員田村直樹發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表演講。8:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話；同一時間，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話及回答提問。



數據方面，周五（13日）3:00pm（本港時間．下同），德國公布1月批發物價。6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%；12月貿易收支。9:30pm，美國公布1月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%；1月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:金沙中國有限公司(01928)等。(wa)