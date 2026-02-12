12/02/2026 12:02
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息終止四連跌報2.5厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息終止四連跌報2.5厘，升1.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.68577厘，跌1.798基點。
隔夜息報1.85191厘，升5.262基點；一周拆息升7.768基點，報2.5003厘，兩周則升5.012基點，報2.47441厘。長息方面，六個月拆息跌0.286基點，報2.80899厘，一年期則跌1.964基點，報2.89292厘。
港元匯價今日在7.8173-7.8144之間上落，最新報7.8163。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.85191
|+5.262
|一周
|2.5003
|+7.768
|兩周
|2.47441
|+5.012
|一個月
|2.5
|+1.732
|兩個月
|2.64363
|-0.048
|三個月
|2.68577
|-1.798
|六個月
|2.80899
|-0.286
|一年
|2.89292
|-1.964
資料來源：香港銀行公會