直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
26,941.98
-324.40
(-1.19%)
26,956
-270
(-0.99%)
高水14
9,150.91
-117.27
(-1.27%)
5,396.16
-103.83
(-1.89%)
1,382.75億
4,132.54
+0.56
(+0.014%)
4,716.84
+3.02
(+0.064%)
14,264.25
+103.32
(+0.730%)
2,639.03
-3.91
(-0.15%)
67,018.0000
-64.5200
(-0.096%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1273
查看更多「香港好去處」精彩內容

29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿 灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
即市人氣股
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,439.8500
-4.3400
-0.301%
JPY 美元/日圓
152.9540
-0.3040
-0.198%
EUR 歐元/美元
1.1860
-0.0014
-0.120%
更新：12/02/2026 13:10
即將公佈經濟數據
英國-工業生產(月率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
1.10%
市場預測
0.00%
英國-工業生產(年率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
2.30%
市場預測
1.40%
