12/02/2026 16:47

《投資觀點》普徠仕：美元16年強周期或迎來轉折點，仍有進一步走弱可能

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray認為，美元在經歷近16年持續升值後，未來仍有進一步走弱的可能，主要基於四大原因。近期回落反映結構性因素與周期因素同時轉變，顯示相關走勢未必只是短期調整，而可能仍有下行空間。



*財政憂慮逐步構成壓力，貨幣政策預期轉為利淡*



首先，財政憂慮正逐步對美元構成壓力。美國龐大的財政赤字規模，加上債務水平持續上升，正為美元帶來下行壓力。



其次，貨幣政策預期已轉為明顯利淡因素。市場日益反映聯儲局或將進一步減息，特別是在假設新任聯儲局主席提名人Kevin Warsh的政策立場，或較現任主席Jerome Powell更為寬鬆的情況下。當其他主要央行大致接近減息周期尾聲，息差收窄將導致美元轉弱。



*政治因素影響海外需求，環球資金流向美國以外*



第三，政治因素正影響海外對美元資產的需求。隨著美國外交政策取向出現變化，部分國家逐步將外匯儲備分散至其他貨幣及黃金。即使美元仍為全球主導儲備貨幣，但這種多元化的趨勢從結構上減少對美元的需求。



最後，環球資金流向亦是導致美元轉弱的因素之一。當美國以外股市或資產表現較佳時，資金自然流向相關市場。黃金亦成為資金重新配置的主要受惠資產之一。從較長遠角度看，全球央行對黃金的配置比例仍低於歷史高位，意味儲備資產進一步分散的空間仍然存在。



*美元估值仍偏貴，可考慮增加非美元資產配置*



不過，從估值角度而言，美元相對自身歷史水平及大多數主要貨幣仍處於偏高位置。即使近期回軟，整體估值仍屬偏貴。



對投資者而言，可考慮增加非美元資產配置，以分散美元走弱風險。新興市場及本地貨幣債券可直接受惠於美元貶值，而國際股票則同時提供股市回報及潛在匯兌收益。過去多年美元強勢促使一些投資者降低海外資產比重，若美元進入較長時間的弱勢階段，或會推動資金重新配置至環球市場。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。