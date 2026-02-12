12/02/2026 18:05

《行業趨勢》報告：香港基金業若轉型至代幣化金融系統，規模有望倍增

《環富通基金頻道12日專訊》波士頓諮詢公司(BCG)與Aptos Labs近日聯合發布、並獲恒生銀行提供重要支持的《數字貨幣：香港基金行業倍增式發展機遇》最新白皮書指出，本港若從傳統基礎設施轉型至代幣化金融系統，基金業規模有望倍增。



報告以「數碼港元+」項目下「數碼港元」先導計劃第二階段試點的最新成果為基礎，提供清晰的戰略發展路線圖。試點結果顯示，投資者對數碼金融所帶來的新功能（如24/7全天候交易）需求強勁。這一演進標誌著交易結算體系正從傳統的「報文結算」模式邁向「代幣化金融」的新時代。過去，交易透過中介機構交換指令以更新各自獨立的帳本，過程常受制於結算延遲和對帳成本。相比之下，代幣化金融則將價值、擁有權和合規邏輯直接嵌入數碼代幣中，令資產能在共享帳本上實現即時、安全的結算。



*「數碼港元+」項目試點驗證技術與商業可行性*



在「數碼港元+」項目的第二階段試點中，BCG、Aptos Labs與恒生銀行合作，展示了此類交易的技術及商業可行性。試點使用了數碼貨幣（包括模擬數碼港元和代幣化存款）在公共許可型區塊鏈上結算代幣化基金交易，並識別出三大加速採用的關鍵要素：合規準備度、功能性與商業可行性。



試點研究指，當前區塊鏈技術已能有效滿足機構在安全性、私隱保護和合規方面的要求，並強調關鍵功能須以原生方式內建於區塊鏈架構之中，正如Aptos區塊鏈自身的架構設計。透過將擁有權及結算邏輯直接嵌入到代幣之中，金融機構可大幅降低交易對手風險、降低營運成本，並提供24/7全天候流動性。



*97%投資者對代幣化基金和數碼金融新功能感興趣*



為驗證相關技術功能的商業潛力，BCG與Aptos Labs於2025年5月至6月對500名零售投資者進行調研，結果顯示市場準備度高：超過六成(61%)的受訪者表示，一旦相關功能落地，將把基金配置加倍；而高達97%的受訪者對代幣化基金和數碼金融的新功能表現出濃厚興趣。



研究顯示，投資者更重視數碼貨幣的實用性，而非其具體形式。只要該數碼貨幣能提供靈活性、即時結算及24/7全天候存取等關鍵優勢，投資者對e-HKD或代幣化存款的偏好並不明顯。報告亦指出，隨著代幣化存款等私人發行的數碼貨幣工具逐步成熟，未來對零售型央行數碼貨幣的需求可能會受到一定限制。



*仍需行業協同合作以確立代幣化金融領先地位*



報告指出，雖然代幣化相關技術已趨於成熟，但要充分釋放其價值，仍需行業協同合作。為鞏固香港在代幣化金融新時代的領先地位，報告提出了三大重點方向：擴展符合機構級標準、可互操作、可編程且具備私隱保護的區塊鏈基礎設施；持續協調監管框架，促進信任、透明度及跨境一致性；及開發利用代幣化及可編程數碼貨幣的新產品、服務及市場結構，實現可持續增長。(wa)