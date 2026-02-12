12/02/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶19點子，止三連升，報6.9457
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9457，較上個交易日跌19點子，止三連升，上個交易日報6.9438。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9457
|+19.00
|1歐元/人民幣
|8.2253
|-139.00
|100日圓/人民幣
|4.5241
|+405.00
|1港元/人民幣
|0.8888
|+5.60
|1英鎊/人民幣
|9.4368
|-50.00
|1澳元/人民幣
|4.9364
|+387.00
|1紐元/人民幣
|4.1880
|+67.00
|1新加坡/人民幣
|5.4905
|+128.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9846
|-292.00
|1加元/人民幣
|5.1029
|-76.00
|1人民幣/林吉特
|0.5646
|-11.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1584
|-262.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2910
|-94.00
|1人民幣/韓元
|209.2400
|-123.00