12/02/2026 08:57

【關稅戰】法機構提議歐盟對中徵30%關稅，官媒：中國可反制法國葡萄酒

《經濟通通訊社12日專訊》法國官方的戰略與計劃委員會日前發表報告，提議歐盟對中國商品徵收約30%的整體關稅，以應對中國進口到歐洲的大量低價產品。央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨日（11日）發文稱，該提議只針對中國商品，明顯違反世貿組織規則，無異於對華進行貿易宣戰。



「玉淵譚天」引述中方「相關人士」說法指，如果法國執意推動所謂「建議」落地，中方至少可以採取三方面的行動。首先，中國完全可以考慮對歐盟，特別是法國的葡萄酒發起反傾銷、反補貼調查。中國是歐盟葡萄酒重要的出口市場，2024年歐盟葡萄酒對華出口近7億美元，其中近半數為法國葡萄酒。



文章稱，其次，中方可以對法國乃至歐盟近期系列對華不友好舉措作出回應，如發起反歧視調查。此外，如果歐盟單邊對華加徵關稅，中國必將堅決反擊，直接對歐盟有關產品採取「對等關稅」予以反制。「玉淵譚天」強調，中方始終敞開溝通的大門，但也做好準備應對一切挑戰。(wn)