直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
27,098.79
-167.59
(-0.61%)
27,116
-110
(-0.40%)
高水17
9,211.71
-56.47
(-0.61%)
5,426.88
-73.11
(-1.33%)
510.70億
4,131.32
-0.66
(-0.016%)
4,720.28
+6.46
(+0.137%)
14,239.59
+78.66
(+0.555%)
2,647.34
+4.40
(+0.17%)
67,645.1900
+562.6700
(0.839%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1147
即時更新：12/02/2026 09:57
可賣空股票總成交
1,893.46億
主板賣空
339.91億
(17.952%)
更新：11/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,547.57億
4,131.32
-0.66
(-0.016%)
滬深300
4,720.28
+6.46
(+0.137%)
深証成指
14,239.59
+78.66
(+0.555%)
MSCI中國A50
2,647.34
+4.40
(+0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
67,645.1900
+562.6700
(0.839%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1147
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
