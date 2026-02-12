12/02/2026 09:11

【ＡＩ】DeepSeek新模型上下文達百萬級token，可處理超長文本

《經濟通通訊社12日專訊》據內媒報道，多名用戶反饋，DeepSeek在網頁端和APP端進行了版本更新，支持最高1M（百萬）token的上下文長度。相較於去年8月發布的DeepSeek V3.1所支持的128K上下文，新模型的上下文能力提升了八倍。



經實測，DeepSeek在問答中稱自身支持上下文1M，可以一次性處理《三體》三部曲體量書籍的超長文本。在提交了超過24萬個token的《簡愛》小說文檔後，DeepSeek可以成功識別文檔內容。



與此同時，最新DeepSeek的知識庫已經更新到2025年5月，非聯網狀態下可準確輸出2025年4月的新聞。不過，該模型仍不支持視覺輸入，僅支持文本和處理語音，依然為非多模態模型。(wn)