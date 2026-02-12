12/02/2026 09:23

【ＡＩ】國資委：央企應積極擴大算力有效投資，建設「AI+」產業

《經濟通通訊社12日專訊》國務院國資委日前提出，中央企業要強化投資牽引，積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。



據《新華社》報道，國務院國資委日前召開中央企業「AI+」專項行動深化部署會。會上，國資委提出央企要強化自主創新，著力突破關鍵核心技術，持續攻關「大模型」技術，推動更多自主創新成果從樣品變成產品、形成產業；要強化場景培育，加強人工智能與主責主業、產業需求的精準對接，在高適配、高價值、高可靠上下更大功夫，推動人工智能規模化落地應用。



此外，國資委要求中央企業強化開源開放協同，加快推動開源「煥新社區」迭代升級，努力成為「賦能型企業」，推進「AI+」產業共同體建設，不斷涵養互利共贏的產業生態。



報道稱，近年來，國務院國資委全力推進中央企業「AI+」專項行動，推動中央企業找准與人工智能技術和產業發展趨勢的結合點和突破口，實現高價值應用場景加快落地、數據集共建共享穩步推進、智能算力供給能力持續提升、自主可控模型構建加速突破、開源開放產業生態不斷完善，發展人工智能產業取得了明顯成效。(wn)