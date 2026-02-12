12/02/2026 10:49

【ＡＩ】字節跳動初定14日發布豆包大模型2.0，引入實時檢索增強能力

《經濟通通訊社12日專訊》據《科創板日報》報道，字節跳動火山引擎初步確定2026年2月14日發布豆包大模型的一系列重要升級，涉及豆包大模型2.0、音視頻創作模型Seedance 2.0、圖像創作模型Seedream 5.0 Preview。豆包大模型2.0將正式發布，基礎模型能力和企業級Agent能力將有大幅提升。



此次視頻生成模型Seedance升級要點包括：複雜交互和運動生成可用率高，業界最佳級別；多模態能力全面，支持音、視、圖全模態輸入；可控性強，指令遵循表現好；深度適配影視、廣告及營銷場景，輸出質量對齊工業交付標準。



另外，圖像創作模型Seedream升級要點包括，首次引入實時檢索增強能力，可以獲取最新的知識和資訊，精準響應具有時效性的創作需求；世界知識與多語種能力增強，模型內置科技與人文領域豐富的世界知識；理解與生成表現全面提升，可以通過簡短、模糊的文本和圖像輸入理解用戶意圖，主體一致性和圖文對齊的表現也有進步。(wn)