12/02/2026 14:04

【ＡＩ】全球人工智能應用場景中心LuckyMate.AI落戶深圳華強北

《經濟通通訊社12日專訊》據「深圳發布」微信公眾號消息，2月10日，全國首個面向真實交易與產業轉化的AI應用場景開放平台--全球人工智能應用場景中心LuckyMate.AI華強北旗艦店啟用。該平台集AI技術展示、產業對接、城市應用於一體，為「人工智能+」場景提供可落地、可運營、可持續的解決方案。



據介紹，全球人工智能應用場景中心採用「政府引導開放場景、企業專業運營、生態夥伴共創」的創新協同機制。政府負責引導與場景開放，重點提供場景開放窗口，支持AI新技術、新產品、新應用的集中展示與落地應用，以場景為載體，促進AI產業鏈上下游對接；深邃元智負責整體場景規劃、展陳設計、品牌篩選、運營管理與產業對接。



據悉，中心運營方深邃元智是深圳2025年重點招商引資企業深元智能旗下子公司。2025年5月，深元智能在深圳發布了全球首個L4級智能體母體系統「MasterAgent」。(wn)