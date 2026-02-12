直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
26,943.24
-323.14
(-1.19%)
26,955
-271
(-1.00%)
高水12
9,151.40
-116.78
(-1.26%)
5,395.86
-104.13
(-1.89%)
1,383.49億
4,132.64
+0.66
(+0.016%)
4,717.01
+3.19
(+0.068%)
14,264.62
+103.69
(+0.732%)
2,638.79
-4.15
(-0.16%)
67,000.0000
-82.5200
(-0.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1273
恒生指數
26,943.24
-323.14
(-1.19%)
期指
高水12
26,955
-271
(-1.00%)
國企指數
9,151.40
-116.78
(-1.26%)
科技指數
5,395.86
-104.13
(-1.89%)
大市成交
1,383.49億
股票
1,226.09億
(88.623%)
窩輪
64.78億
(4.682%)
牛熊證
92.63億
(6.695%)
即時更新：12/02/2026 13:13
可賣空股票總成交
1,047.33億
主板賣空
160.63億
(15.337%)
半日數據，更新：12/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,054.07億
4,132.64
+0.66
(+0.016%)
滬深300
4,717.01
+3.19
(+0.068%)
深証成指
14,264.62
+103.69
(+0.732%)
MSCI中國A50
2,638.79
-4.15
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
67,000.0000
-82.5200
(-0.123%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1273
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.48%
更新：11/02/2026 15:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,000.00
-82.52
-0.123%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,965.3800
+24.1900
+1.246%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0078
+0.0002
+2.642%
更新：12/02/2026 13:10
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.7377
電匯客戶賣出
4.7177
更新：12/02/2026 13:10:49
最新
