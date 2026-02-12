直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
26,948.56
-317.82
(-1.17%)
26,960
-266
(-0.98%)
高水11
9,153.05
-115.13
(-1.24%)
5,397.35
-102.64
(-1.87%)
1,384.54億
4,132.46
+0.48
(+0.012%)
4,716.90
+3.08
(+0.065%)
14,265.04
+104.11
(+0.735%)
2,638.79
-4.15
(-0.16%)
67,026.9900
-55.5300
(-0.083%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1273
即時更新：12/02/2026 13:13
可賣空股票總成交
1,047.33億
主板賣空
160.63億
(15.337%)
半日數據，更新：12/02/2026 12:40
09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.85%
1個月
2.50%
3個月
2.69%
更新：12/02/2026 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,026.99
-55.53
-0.083%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,965.9200
+24.7300
+1.274%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0078
+0.0002
+2.642%
更新：12/02/2026 13:10
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
11/02/2026 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
13.00萬
公佈日期
11/02/2026 21:30
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
11/02/2026 09:30
最新
