12/02/2026 10:14

《Ａ股焦點》白銀今年料連續第六年供不應求，貴金屬板塊升跌不一

《經濟通通訊社12日專訊》世界白銀協會預計，今年全球白銀需求將保持穩定，零售投資的增長將抵消工業、珠寶和銀器需求的大部分損失；白銀市場亦正面臨連續第六年的結構性短缺。該會初步估算，缺口將達6700萬盎司，主要驅動力為投資需求。支撐2025年銀價的潛在驅動因素今年依然穩固，包括倫敦實物供應緊缺、動盪的地緣政治背景、美國政策的不確定性等。



此前因零售瘋狂搶購，銀價於1月29日曾創下121.6美元的歷史新高。目前，現貨銀跌至每盎司81.95美元。



A股貴金屬板塊暫升跌不一，紫金礦業(滬:601899)漲1.8%，中金黃金(滬:600489)揚1.6%，招金黃金(深:000506)升1.4%；白銀有色(滬:601212)跌1.9%，湖南黃金(深:002155)跌1.2%，曉程科技(深:300139)跌1%。(ry)