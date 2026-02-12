12/02/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升32點子，報6.9083

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9457，較上個交易日跌19點子，止三連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開32點子，報6.9083，上個交易日即期匯率收盤報6.9115。



隔夜公布的美國非農數據強勁，打壓美聯儲降息預期。美國1月就業增長意外加速，失業率降至4.3%。芝商所的FedWatch工具顯示，在就業數據公布前，市場預期美聯儲在3月會議上至少降息25個基點的概率已升至約20%，但就業報告公布後該預期回落，最新概率約為8%。



花旗銀行報告稱，在近期人民幣升值的背景下，人行貨幣政策報告對匯率的立場保持不變，這意味著近期的升值並未觸發政策的重新思考，監管層更為關注中小微企業的匯率風險。花旗稱，維持此前的觀點，人民幣升值有助於外部平衡，但若大幅升值，可能加劇內部失衡。(jq)