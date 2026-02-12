直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
26,948.95
-317.43
(-1.16%)
26,956
-270
(-0.99%)
高水7
9,153.72
-114.46
(-1.23%)
5,398.24
-101.75
(-1.85%)
1,384.77億
4,132.68
+0.70
(+0.017%)
4,716.99
+3.17
(+0.067%)
14,263.82
+102.89
(+0.727%)
2,638.64
-4.30
(-0.16%)
67,032.2000
-50.3200
(-0.075%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1273
