12/02/2026 16:43

【聚焦人幣】人民幣即期收升99點子，五連升報6.9016，離岸破6.9關

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日一度升破6.9關口，最終收報6.9016，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，五連升，創2023年4月24日以來逾2年9個月新高，全日在6.8998至6.9088之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)今早升至6.8966，達到2023年5月4日以來的最強水平。現升99點子，報6.8985。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9457，較上個交易日跌19點子，止三連升，較市場預測偏弱水平仍逾300點。



市場人士表示，隔夜公布的美國非農數據強勁，打壓美聯儲降息預期，但日圓等非美貨幣反彈，施壓美元指數。再加上市場客盤結匯仍偏多，短期人民幣料延續升勢。



建行金融市場部最新觀點則指出，一方面春節後季節性結匯力量或逐漸弱化，結售匯力量將趨於平衡，匯率回歸基本面驅動，另一方面需要密切關注升值預期與穩匯率政策的均衡，人民幣匯率預計將呈現雙向波動格局，波動區間在6.85-6.99。(jq)