12/02/2026 13:45

【ＡＩ】美團升級AI管家「問小團」兼派券促進新春消費

《經濟通通訊社12日專訊》美團(03690)今日升級「問小團」AI管家，正式加入AI應用戰局。



即日起至整個春節假期，用戶在美團App使用「問小團」提出本地吃喝玩樂相關問題，「問小團」便能快速進行深度思考，搜集美團上準確及時的商戶與服務信息，並進行二次校驗，結合真實用戶評價，提供精準匹配需求且可交易的選擇。同時，用戶進入「問小團」春節專區，還可一鍵領取多種春節消費券，獲取智能推薦的最優惠下單方案，覆蓋外賣、閃購、餐飲堂食等場景。



據了解，「問小團」基於美團自研LongCat模型並融合多種主流大模型打造。美團相關負責人表示，本次升級主要是為了切實解決用戶在春節期間面臨的本地生活真實痛點，幫助大家高效找到符合需要、真實可交易且價格更優的服務，減少「踩坑」可能。假期商家營業時間不穩定，各類優惠信息繁雜，依托美團豐富的商戶信息、真實點評、服務資源及即時履約能力，「問小團」能夠響應用戶複雜、即時的需求。(sl)