12/02/2026 14:08

【ＡＩ】字節Seedance 2.0正式發布，賈樟柯讚厲害「準備用它做短片」

《經濟通通訊社12日專訊》字節跳動在其微信公眾號宣布，旗下豆包視頻生成模型Seedance 2.0今日正式發布，並已全面接入豆包和即夢產品，並上線火山方舟體驗中心，歡迎用戶試用體驗。



Seedance 2.0因其「導演級」成片效果而爆紅。馬斯克近日在其社交平台X轉發有關Seedance 2.0的評論推文，感慨大模型「發展得太快(It's happening fast)」。內地知名導演賈樟柯昨(11日)深夜更在微博表示，「Seedance 2.0確實厲害，我準備用它做個短片」。網絡「大V」羅永浩轉發賈樟柯該條博文稱，「接下來，拍……做一個電影只需要導演一個人了」。



字節跳動表示，在各項評測中，Seedance 2.0的綜合表現達到行業領先水平。但與此同時，模型在細節穩定性、多人口型匹配、多主體一致性、文字還原精度和複雜編輯效果等方面仍有優化空間。



字節跳動直言，「Seedance 2.0還遠不完美，其生成結果仍存在諸多瑕疵」，未來將持續探索大模型與人類反饋的深度對齊，讓更高效、更穩定、更具想象力的音視頻生產工具，服務更多創作者。(sl)