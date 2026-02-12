12/02/2026 16:12

【關稅戰】中國對歐盟乳製品徵收反補貼稅，稅率最高11.7%，為期五年

《經濟通通訊社12日專訊》中國商務部公告，自2026年2月13日（明日）起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，稅率介乎7.4%-11.7%，實施期限5年。



商務部於2024年7月29日收到中國奶業協會和中國乳製品工業協會（下稱「申請人」）代表國內乳製品產業正式提交的反補貼調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查，並主張申請調查產品接受了歐盟及其成員國政府的補貼，歐盟相關乳製品產業（企業）可能受益的補貼項目共計20項。



商務部案查後，決定自2024年8月21日起立案調查，至2025年12月22日發布初裁公告，認定被調查產品存在補貼，之後繼續深入調查。現案件調查結束，最終裁定，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。



商務部發言人強調，商務部本著公平、公正、公開、透明的原則，嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，廣泛聽取各利害關係方意見，充分保障各方權利，形成了客觀公正的調查結論。(sl)