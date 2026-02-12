直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 聯想季績搶先分析 「追揸沽」點部署？
26,944.48
-321.90
(-1.18%)
26,955
-271
(-1.00%)
高水11
9,152.24
-115.94
(-1.25%)
5,398.22
-101.77
(-1.85%)
1,385.61億
4,132.27
+0.29
(+0.007%)
4,716.60
+2.78
(+0.059%)
14,264.25
+103.32
(+0.730%)
2,638.64
-4.30
(-0.16%)
67,027.7200
-54.8000
(-0.082%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1273
恒生指數
26,944.48
-321.90
(-1.18%)
期指
高水11
26,955
-271
(-1.00%)
國企指數
9,152.24
-115.94
(-1.25%)
科技指數
5,398.22
-101.77
(-1.85%)
大市成交
1,385.61億
股票
1,228.20億
(88.640%)
窩輪
64.78億
(4.675%)
牛熊證
92.63億
(6.685%)
即時更新：12/02/2026 13:14
可賣空股票總成交
1,047.33億
主板賣空
160.63億
(15.337%)
半日數據，更新：12/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,061.32億
4,132.27
+0.29
(+0.007%)
滬深300
4,716.60
+2.78
(+0.059%)
深証成指
14,264.25
+103.32
(+0.730%)
MSCI中國A50
2,638.64
-4.30
(-0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
67,027.7200
-54.8000
(-0.082%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1273
最新重要數據
美國-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
11/02/2026 21:30
美國-非農業就業人口變動
公佈值
13.00萬
公佈日期
11/02/2026 21:30
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
11/02/2026 09:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
67,027.72
-54.80
-0.082%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,965.9200
+24.7300
+1.274%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0078
+0.0002
+2.642%
更新：12/02/2026 13:10
