直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
27,099.02
-167.36
(-0.61%)
27,113
-113
(-0.42%)
高水14
9,211.45
-56.73
(-0.61%)
5,426.62
-73.37
(-1.33%)
512.52億
4,132.04
+0.06
(+0.001%)
4,721.27
+7.45
(+0.158%)
14,241.06
+80.13
(+0.566%)
2,647.31
+4.37
(+0.17%)
67,655.9800
+573.4600
(0.855%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1147
即時更新：12/02/2026 09:57
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,060.5300
+0.3800
+0.008%
XAG 白銀現貨
83.1811
+0.4573
+0.553%
更新：12/02/2026 09:55
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.7455
更新：12/02/2026 09:55:51
