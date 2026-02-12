12/02/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》大選結果助日股創新高

《國金新見》日本執政自民黨在眾議院選舉中取得歷史性勝利，推動日股再創歷史新高，日圓匯率價則有所反彈。首相高市早苗的經濟方針或許是雙面刃，一方面有助短線提振日本股市表現，另一方面可能會為日圓及日本債市持續帶來壓力。



自民黨在眾議院465個席位中單獨贏得316席，取得三分之二絕對大多數優勢，執政聯盟合共拿下352席，令高市早苗成為日本二戰後最強勢的領導人。



高市早苗主張「負責任積極財政政策」，包括推動經濟增長置於財政整頓前、支持在國家安全相關領域增加投資、推動對人工智能機械人及半導體產業的支持等；又提出食用品消費稅暫時降至0%，為期兩年，以紓緩家庭生活成本負擔。市場普遍預期高市的經濟政策有利日本股市走勢，當中以軍工、機械、半導體及人工智能相關股份或最能受惠。



不過，高市早苗的減稅及增加開支方案，同時可能令日本財政狀況惡化。日本政府債務對日本GDP比率已高達230%，更積極的財政政策可能令日本的債務負擔百上加斤，加上日本央行減少買債及其對利率前景的取態，日本長期債息有進一步上行的壓力。若國債孳息率進一步上升，持有大量國債的銀行及保險公司，其資產負債表或會蒙受損失。



貨幣政策方面，高市早苗傾向維持寬鬆的金融環境，以推動經濟增長。不過鑑於日本央行的獨立性，日本政府對貨幣政策難以直接干預。日本央行行長植田和男近期多次強調「良性循環」，預期薪資和物價很可能會同步上漲。若2026年的「春鬥」（春季全國性勞資薪酬談判）結果顯示工資漲幅能跑贏通脹，央行可能有更多理由進一步加息。



而儘管日本今年有望再度上調利率，日圓匯率近期走向卻因市場對日本財政的疑慮及聯儲局減息機會降溫而受壓，日圓兌美元上月一度挑戰160關口；隨著高市內閣多番為財政問題派定心丸而有所回穩，近日重回154附近水平。日圓整體弱勢或難以扭轉，但對於高度依賴能源及糧食進口的日本來說，進口價格或會加快上升，因而帶來輸入性通脹問題，有機會增加日本央行加息的壓力，中線對日圓反而有支持作用。而市場對於日本政府再次干預匯市有所警惕，亦可能限制日圓大幅貶值的空間。



外交方面，高市早苗將於下月中訪問美國，並稱將繼續與美國總統特朗普加強兩國同盟。高市在外交（包括日中關係）持強硬立場，外界關注執政聯盟贏得眾議院三分二絕對多數後，會否提出修憲，以進一步提升國防力量，激化地緣政局緊張，對於高度依賴區內需求及供應鏈的企業可能會帶來打擊。



日本股市自年初至本周二（10日）已累升14%，大幅跑贏整體成熟市場的3%。從估值來看，日股估值已偏高，日經225指數的預測市盈率（未來十二個月）已升至24.6倍，已超過十年平均18.5倍的兩個標準差，而相比成熟市場的20.2倍及美股的21.8倍均有一定的溢價。日圓走向偏弱及日本長期債息的上行風險，加上高市的外交政策可能會加劇地緣政局緊張，或限制日本股市進一步上升的空間。



至於日圓短線或持續受壓，後續表現則要視乎央行利率前景、會否干預匯市、以及未來財政狀況等因素而定。美元兌日圓短線若突破1月高位159.5，可能再次挑戰2024年7月高位162水平；短線在1月28日低位152.5或有支持。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。