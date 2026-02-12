12/02/2026 09:58

【中東戰火】特朗普在白宮會見內塔尼亞胡，稱與伊朗達成協議是首選

《經濟通通訊社12日專訊》美國總統特朗普周三（11日）在白宮與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會面，討論美國與伊朗的談判。



特朗普會後在社交平台上形容會談非常好，稱雙方未達成具體決定，但他堅持要求與伊朗的談判繼續進行，以期達成協議。他又說已告知內塔尼亞胡，如果能同伊朗達成協議，將是美方的首選方案。



內塔尼亞胡則在會上要求美方，任何與伊朗達成的協議都必須不設到期時間，並應確保伊朗永遠無法獲得核武器。



此外，內塔尼亞胡宣布，以色列將加入美國總統特朗普推動的和平委員會，並已簽署以色列加入和平委員會的協定。



伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼近日訪問阿曼及卡塔爾。他表示，美方似乎有意願達成協議，正與美方磋商，確定下一輪談判時間。他又說，地區國家正努力確保伊美談判取得成功，但指以色列試圖破壞談判進程，尋找藉口挑起事端。(rc)