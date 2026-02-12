12/02/2026 11:09

【外圍經濟】無視美國強勁就業數據，對沖基金看漲日圓

《經濟通通訊社12日專訊》隨著「買入日本」的交易策略逐漸盛行，對沖基金正加大對日圓走強的押注，即便強勁的美國就業數據削弱市場對於聯儲局今年降息的預期。



日圓兌美元周四（12日）邁向四連漲，頂住非農就業報告發布後美元面臨的上行壓力。美元兌日圓現報152.65。上周，對沖基金在日本眾議院選舉前夕重建日圓淡倉倉位，押注自民黨將贏得選舉勝利，並推進擴張性財政政策。



根據美國存管信託與結算公司（DTCC）的數據，周三（11日），名義金額在1億美元或以上的美元兌日圓看跌期權合約交易量，比同類看漲期權高出約50%。未來一個月到期的美元兌日圓看跌期權相對於買權的溢價，攀升至2月2日以來的最高水平。



野村國際G-10貨幣交易主管Antony Foster表示，對沖基金押注美元兌日圓走弱的興趣正在升溫。



與此同時，日本外匯事務負責人三村淳表示：「我們絲毫沒有放鬆警惕。昨天公布的就業數據以及隨後的市場走勢引發了許多討論，包括是否有匯率詢價等猜測。」他補充道，不會對這類問題置評，政府將一如既往地帶著高度緊迫感關注市場趨勢，並與市場參與者保持密切溝通。(rc)