12/02/2026 13:30

【淘金熱浪】強勁美國就業數據遏金價升勢，投資者減息憧憬降溫

《經濟通通訊社12日專訊》美國最新就業數據勝預期，令市場對聯儲局短期內減息的憧憬降溫，國際金價周四（12日）受壓，一度下跌0.8%，扭轉前一交易日1.2%的升幅。



美國1月新增職位數超過一年來最多，失業率亦意外回落，反映美國勞動市場持續回穩。分析認為，數據或令聯儲局官員傾向維持現行利率，市場普遍預期減息時點由6月推遲至7月。專家指出，利率維持高位，對不產生利息的貴金屬如黃金帶來壓力。



儘管回落，現貨金仍企穩於每盎司5000美元以上，近期已收復月初大瀉時約一半失地。今年1月底黃金曾炒上歷史新高，突破5595美元，其後短時間大幅回吐一成三。



多間大型銀行繼續看好金價前景，指地緣局勢不穩、對聯儲局獨立性的質疑及資金避險需求猶存，料支持金價中長線再走強。法巴預計年底或見6,000美元，德意志銀行及高盛亦持樂觀態度。



銀價方面，周四最多急挫3.2%，波幅為1980年後罕見。雖然銀市規模較細、流動性較低，近期受國際投資及中國工業需求帶動，價格變動更趨劇烈。銀價自1月底高位回落近三分之一。(rc)