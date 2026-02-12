12/02/2026 08:00

招金礦業(01818)建議大幅上調白銀銷售年度上限至20億人幣，適時售庫存

《經濟通通訊社12日專訊》招金礦業(01818)公布，有關與控股股東招金精煉所訂白銀銷售框架協議，有關該集團向招金精煉銷售白銀，雙方訂立補充協議，將現有年度上限由2.1億元（人民幣．下同）調整至5.7億元的經修訂年度上限，此外，待取得獨立股東批准後，2026年度之年度上限將進一步由5.7億元調整至20億元，即建議修訂年度上限升2.5倍。



該集團指，考慮白銀價格大幅上漲影響，預期白銀銷售框架協議於現有年度上限2.1億元將不足以滿足雙方的交易需求。鑒於白銀價格延續上漲趨勢，屢創新高，該集團可藉此市場趨勢，適時出售庫存白銀，有效鎖定價格高位，從而增強整體盈利能力與業績表現，而招金精煉將給予更優質流程配置，大大縮短白銀銷售交割時間，提升銷售效率與業績確定性。至於白銀銷售框架協議所有其他條款均維持不變。(wh)