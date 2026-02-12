直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
即將公佈經濟數據
英國-工業生產(月率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
1.10%
市場預測
0.00%
英國-工業生產(年率)
即將公佈
12/02/2026 15:00
前值
2.30%
市場預測
1.40%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.16%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.47%
更新：10/02/2026 15:51
