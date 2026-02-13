13/02/2026 17:09

《外圍焦點》歐元區公布第四季GDP，美國公布CPI

《經濟通通訊社13日專訊》美股昨日大幅回落，市場擔憂高昂的AI建設成本將打壓企業利潤，並顛覆傳統商業模式，科技股成跌市重災區。道指收市跌669.42點或1.34%，報49451.98點；標普500指數跌108.71點或1.57%，報6832.76點；納指跌469.32點或2.03%，報22597.15點。港股方面，恒生指數收市報26567，跌465點或1.7%，成交2576億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表演講。8:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾發表講話；同一時間，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話及回答提問。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料由1.4%收窄至1.3%；12月貿易收支。9:30pm，美國公布1月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由2.7%收窄至2.5%；1月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：Moderna(US.MRNA)等。(wa)