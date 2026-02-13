直播中 : 開市Good Morning - 半新科技股表現突出可跟進？
直播中 : 開市Good Morning - 半新科技股表現突出可跟進？
26,623.03
-409.51
(-1.51%)
26,595
-391
(-1.45%)
低水28
9,046.54
-128.64
(-1.40%)
5,310.84
-98.14
(-1.81%)
61.87億
4,117.03
-16.99
(-0.411%)
4,694.33
-25.25
(-0.535%)
14,188.35
-94.65
(-0.663%)
2,619.33
-19.50
(-0.74%)
66,108.7000
-163.4700
(-0.247%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1180
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
