26,547.97
-484.57
(-1.79%)
26,560
-426
(-1.58%)
高水12
9,015.47
-159.71
(-1.74%)
5,319.88
-89.10
(-1.65%)
1,284.06億
4,105.04
-28.98
(-0.701%)
4,681.92
-37.66
(-0.798%)
14,187.44
-95.56
(-0.669%)
2,612.87
-25.96
(-0.98%)
66,435.9900
+163.8200
(0.247%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1230
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所03690 美團－Ｗ00700 騰訊控股
外匯黃金
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,435.99
+163.82
+0.247%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,951.4800
+3.6300
+0.186%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2050
-0.0040
-1.914%
更新：13/02/2026 12:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
