13/02/2026 08:15

【開市Ｇｏ】美股先升後重挫，金價再穿5000美元，華虹上季扭虧仍遜預期

【要聞盤點】



1、美股市場於周四（12日）坐過山車，早段一度造好，道指高開48點後，升幅擴大至最多325點，惟市場擔憂高昂的AI建設成本將打壓企業利潤，且AI應用可能從根本上顛覆傳統商業模式，資金大舉撤離成長股，轉向具備抗跌屬性的防禦性板塊，科技股成跌市重災區，拖累納指重挫逾2%，標指亦錄得連續第三個交易日下跌。道指收市跌669.42點，或1.34%，報49451.98點；標普500指數跌108.71點，或1.57%，報6832.76點；納指跌469.32點，或2.03%，報22597.15點。



2、美國上周首次申請失業救濟人數22.7萬人，按周減少5000人，但仍高於市場預期的22.3萬人，料受冬季風暴餘波影響。



3、周四貴金屬價格美國紐約交易時段突告急瀉，現貨黃金失守5000美元美元關口，低見4878美元，日內報4920美元，跌幅約3.2%。紐約期金同步回軟，尾市報4938美元，下跌3.1%。現貨銀亦遭遇大幅拋售，暴跌逾10%，報75.43美元。



4、受歷史性低溫和大範圍冬季風暴影響，美國1月二手樓銷售下降8.4%至391萬戶，低於預期的415萬戶，售價中位數同比升0.9%至39.68萬美元。



5、據《路透》報道，在中美元首會晤前，特朗普政府已擱置若干對華關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心銷售中國設備等。



6、谷歌發布Gemini 3 Deep Think推理模型升級版，據介紹該模型是專為拓展智能邊界、解決科學和研究及工程領域挑戰而打造的專業推理模式；據報OpenAI發布第一款採用Cerebras晶片的模型。



7、美國資產管理公司Nuveen宣布約1055億港元收購超過200年歷史的英國資產管理公司施羅德，交易完成後合併公司所管理資產將達2.5萬億美元。



8、中國商務部決定自今日起對歐盟進口相關乳製品實施反補貼措施，實施期限5年，惟稅率介乎7.4%至11.7%，大幅低於去年初步裁定的最高42.7%。



9、日媒向當選眾議員作出的問卷調查結果顯示，超過八成眾議員同意將自衛隊正式入憲。



10、美國能源部長稱中國已經購買部分美國政府出售的委內瑞拉石油。



11、渣打銀行將2026年底的比特幣目標價從15萬美元下調至10萬美元，並警告在企穩前可能跌至5萬美元。



12、東風集團股份(00489)預期最後交易時間為3月10日，於3月18日撤銷上市地位；旗下高端智慧新能源品牌嵐圖汽車(07489)以介紹方式在港上市，將於3月19日上午9時開始買賣，每手單位1000股



【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787) 黃金EFF：SPDR金(02840)、恒生黃金ETF(03170)

- 貴金屬價格隔晚遭遇新一輪暴力調整



外賣平台股：美團(03690)、京東(09681)、阿里(09888)

- 多地市監部發文要求外賣平台立即停止內捲式惡性競爭，保障春節市場秩序穩定



大模型概念股：阿里(09888)、百度(09888)、智譜(02513)

- 谷歌及Open AI分別發布新模型

- 智譜稱新模型GLM-5上線後平台流量爆炸性增長，已通過國產晶片合作夥伴加速擴容部署



中芯國際(00981)

- 稱其記憶體、BCD產品漲價仍供不應求



永利澳門(01128)

- 第四季澳門業務經調整後物業EBITDAR跌7.5%，收入銳減17%



華虹半導體(01347)

- 第四季同比轉虧為盈1745.4萬美元惟仍低於預期，收入同比增22.4%，毛利率增加1.6個百分點至13%。

- 預計今年第一季銷售收入約在6.5億元至6.6億美元，毛利率介乎13%至15%。



海致科技(02706)

- 超購5064倍無人穩中，暗盤暴升2倍帳面賺逾1萬元，今日掛牌



沃爾核材(09981)

-超購568倍抽350手方穩中，暗盤僅稍升4.5%，今日掛牌



乳業股：蒙牛(02319)、中國飛鶴(06186)

- 中國大幅下調對歐盟進口相關乳製品反補貼稅率



長和(00001)

- 警告巴拿馬指定接管公司勿接管其巴拿馬碼頭



華潤置地(01109)

- 1月總合同銷售金額按年增長0.4%



新濠國際發展(00200)

- 美國上市附屬新濠博亞娛樂上季虧轉盈6063萬美元



新火科技(01611)

- 公布目前客戶逾500家，月複合增長率達52.8%



安東油服(03337)

- 預料全年盈利按年增長最多57%



【油金報價】



紐約期油下跌2.8%，報每桶62.82美元



布倫特期油下跌2.7%，報每桶67.53美元



黃金現貨下跌3.2%，報每盎司4920美元



紐約期金下跌3.1%，報每盎司4938美元