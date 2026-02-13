26,545.65
-486.89
(-1.80%)
26,537
-449
(-1.66%)
低水9
9,023.98
-151.20
(-1.65%)
5,347.59
-61.39
(-1.13%)
2,244.42億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
2,600.79
-38.04
(-1.44%)
66,345.4700
+73.3000
(0.111%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1025
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所03690 美團－Ｗ
