13/02/2026 14:25

【關稅戰】紐約聯儲研究：2025年美國企業和消費者承擔了近90%關稅成本

《經濟通通訊社13日專訊》紐約聯邦儲備銀行經濟學家一項新研究發現，2025年關稅造成的經濟負擔中，近90%由美國企業和消費者承擔。



該研究對截至2025年11月數據的研究發現，去年的前八個月，約94%的關稅成本轉嫁給美國企業和消費者。



到11月，外國出口商承擔的部分略有增加，10%的關稅對應出口價格下降1.4%，但關稅轉嫁比例仍高達86%。



經濟學家Mary Amiti、Chris Flanagan、Sebastian Heise和David E. Weinstein在報告中表示：「這一結果意味著，10%的關稅僅導致外國出口價格下降了0.6個百分點。」



研究亦發現，關稅成本的上升加速了供應鏈從中國向墨西哥和越南等國家的轉移。(rc)