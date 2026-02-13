13/02/2026 14:53

【關稅戰】特朗普據悉擬放寬部分鋼鋁關稅，以緩和美國民眾生活成本

《經濟通通訊社13日專訊》據外媒報道，美國總統特朗普正計劃縮減對部分鋼鐵和鋁製品徵收的關稅範圍。



特朗普政府去年夏天曾對鋼鐵和鋁進口徵收最高達50%的關稅，並將徵稅範圍擴大至由這兩類金屬製成的多種商品，包括洗衣機和焗爐等家電產品。



不過，三名知情人士透露，美國政府目前正審查受關稅影響的產品清單，計劃對部分商品給予豁免，暫停進一步擴大清單範圍，並改為針對特定商品發起更有針對性的「國家安全」調查。



知情人士稱，美國商務部與美國貿易代表辦公室的官員認為，這些關稅正在推高商品價格，損害消費者利益，例如一次性鋁製烘焙盤和汽水罐等日用品成本明顯上升。



經濟學家指出，鋼鋁關稅實施後，實際承擔成本的主要是美國消費者，削弱了特朗普「由外國企業買單」的說法。



分析指，如果美方放鬆相關關稅，包括英國、墨西哥、加拿大以及歐盟成員國在內的貿易夥伴都可能從中受益。(rc)