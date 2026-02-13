26,549.59
恒生指數
26,549.59
-482.95
(-1.79%)
期指
低水12
26,538
-448
(-1.66%)
國企指數
9,024.97
-150.21
(-1.64%)
科技指數
5,348.21
-60.77
(-1.12%)
大市成交
2,245.05億
股票
2,064.22億
(91.945%)
窩輪
77.55億
(3.454%)
牛熊證
103.29億
(4.601%)
即時更新：13/02/2026 15:38
可賣空股票總成交
1,049.48億
主板賣空
202.95億
(19.338%)
半日數據，更新：13/02/2026 12:40
上証指數
成交：8,468.08億
4,082.07
-51.95
(-1.257%)
滬深300
4,660.41
-59.17
(-1.254%)
深証成指
14,100.19
-182.81
(-1.280%)
MSCI中國A50
2,600.79
-38.04
(-1.44%)
比特幣
資料由Binance提供
66,345.4800
+73.3100
(0.111%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1025
Highlight:
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.7056
-0.0031
-0.439%
CNY 美元/人民幣
6.9001
-0.0122
-0.176%
NZD 紐元/美元
0.6020
-0.0010
-0.169%
更新：13/02/2026 15:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,345.48
+73.31
+0.111%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,943.9100
-3.9400
-0.202%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
599.3400
-14.9500
-2.434%
更新：13/02/2026 15:35
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.09%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：12/02/2026 16:02
