13/02/2026 19:10

《再戰明天》日本公布第四季GDP，歐元區公布工業生產

《經濟通通訊社13日專訊》日本公布第四季GDP，及歐元區公布工業生產，料為下周一（16日）市場焦點。



下周一本港及新加坡提早收市，中國內地、台灣、南韓、美國及加拿大假期休市。各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。



數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑0.6%改善至升0.4%。12:30pm，日本公布12月產能利用率；12月工業生產。6:00pm，歐元區公布12月工業生產。



在本港，下周五（20日）公布業績的公司有:松景科技(01079)等。(wa)