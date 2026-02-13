13/02/2026 11:47
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息連升兩日報2.51厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.51464厘，升1.464基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.68649厘，升0.072基點。
隔夜息報1.70929厘，跌14.262基點；一周拆息升15.446基點，報2.65476厘，兩周則升5.702基點，報2.53143厘。長息方面，六個月拆息升1.434基點，報2.82333厘，一年期則升0.708基點，報2.9厘。
港元匯價今日在7.8163-7.8149之間上落，最新報7.8159。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.70929
|-14.262
|一周
|2.65476
|+15.446
|兩周
|2.53143
|+5.702
|一個月
|2.51464
|+1.464
|兩個月
|2.65
|+0.637
|三個月
|2.68649
|+0.072
|六個月
|2.82333
|+1.434
|一年
|2.9
|+0.708
資料來源：香港銀行公會