12/02/2026 18:12

《經濟時評》DWS：美國勞動市場仍然平穩，支持聯儲局暫時維持利率不變

《環富通基金頻道13日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，今年年初，美國勞動市場帶來重大驚喜。1月非農報告顯示，就業人數大增13萬人，表現亮眼。新增職位再次由醫療保健行業帶動，增加8.2萬個職位。受人工智能影響較大的的行業表現分化：資訊業（-1.2萬）及金融服務業（-2.2萬）錄得下跌，但商業服務則錄得不俗增長（+3.4萬）。建築業表現同樣強勁（+3.3萬），而製造業正如訂單數量及景氣度所反映，在連續數月下跌後錄得 5000個職位的溫和增長。



*1月非農就業人數大增，失業率數據反映蓬勃招聘活動*



失業率數據亦反映了蓬勃的招聘活動，由4.4%微降至4.3%，同時勞動參與率由62.4%上升至62.5%，整體報告呈現非常穩健的訊號。值得留意的是，儘管1月數據表現亮麗，但2025年的最終修訂數據顯示，去年全年僅新增18.1萬個職位，遠低於此前公布的58.4萬個。



整體而言，報告顯示美國勞動市場目前仍然平穩，接近甚至處於充分就業水平，但數據品質問題仍構成一定挑戰。對聯儲局而言，這份報告支持其暫時維持利率不變的立場，直至大約2026年年中，通脹完全消化關稅帶來的影響為止。(wa)