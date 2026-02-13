13/02/2026 11:52

【ＡＩ】百度優選官方電商Skill登陸OpenClaw，開放跨平台比價等五大能力

《經濟通通訊社13日專訊》百度(09888)優選官方電商Skill正式上架ClawHub。這也是OpenClaw生態首個官方級電商能力插件，將百度商品知識圖譜與CPS供應鏈能力封裝為標準化工具。



據悉，該Skill將開放五大核心模塊能力，包括CPS商品庫檢索、SPU跨平台比價、多商品參數對比與口碑總結、權威消費榜單，並覆蓋數碼、家電、家居等主流品類。用戶通過ClawHub命令行即可一鍵安裝，即開即用。在OpenClaw交互環境中，自然語言指令可直接驅動智能體執行複雜檢索。



百度表示，此次上線一方面能讓普通用戶獲得「所問即所得」的智能選購體驗；也能支持開發者與電商從業者快速將此能力集成至導購機器人、運營工具等場景。後續還將新增價格監控、個性化推薦及多模態檢索能力。(jq)