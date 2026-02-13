13/02/2026 14:28

【ＡＩ】字節圖像創作模型Seedream 5.0 Lite上線，首次支持聯網檢索

《經濟通通訊社13日專訊》火山引擎官方今日宣布，豆包圖像創作模型Seedream 5.0 Lite正式上線火山方舟體驗中心。



據介紹，相比4.5版本，Seedream 5.0 Lite在跨模態理解與推理、精準指令遵循、聯網實時檢索三大能力上全面提升。該模型首次支持實時檢索增強能力，可通過聯網檢索，獲取最新的知識和資訊。此外，Seedream 5.0 Lite還具備CoT(思維鏈)推理能力，能夠實現從「識別」到「理解」。



目前，Seedream 5.0 Lite已上線字節一站式AI創作平台「即夢」。據火山引擎官方介紹，該模型API服務將於2月中下旬上線火山方舟。(jq)