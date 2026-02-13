13/02/2026 11:04
《神州拆息》放水1135億，Shibor隔夜跌9.7基點
《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，今日進行1450億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有315億元逆回購到期，即今日淨投放1135億元。
人行本周共進行16144億元7天期及14天期逆回購，對沖本周到期的4055億元，即人行本周共放水12089億元。
人民銀行昨日(12日)公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元買斷式逆回購操作，期限六個月(182天)。該規模較今日的到期量高出5000億元，至此，2月買斷式逆回購操作規模合計達到1.8萬億元，較全月1.2萬億的到期量高出6000億元，為連續第九個月淨增，並創下一年以來單月淨增量新高。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅9個月、1年升，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅9個月、1年升，報價如下：
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.2710
|-9.70
|1周
|1.4300
|-8.80
|2周
|1.5110
|-7.20
|1個月
|1.5500
|+0.00
|3個月
|1.5790
|-0.10
|6個月
|1.5930
|-0.21
|9個月
|1.6000
|+0.10
|1年
|1.6100
|+0.11
