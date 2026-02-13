13/02/2026 10:36

《中國監管》深圳金管局：企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易

《經濟通通訊社13日專訊》深圳水貝一個以低門檻、高槓桿作招徠的黃金預定價交易平台「杰我睿」近期「爆煲」，傳涉及資金以億元計，受害者眾，當地政府據報已介入事件。深圳市地方金融管理局今日發布《關於進一步規範黃金市場經營行為的公開提示》，其中強調，企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動，例如通過微信群或小程序、APP、網站等互聯網平台，以黃金回收和預定價買賣料名義，允許客戶繳納一定金額保證金鎖定一定重量黃金的價格，後隨金價波動按價差結算，允許平倉離場，未實際開展黃金實物交割。



《提示》又強調，企業不得違規開展以黃金託管、租賃、回購等為名義約定給予客戶固定收益回報「保本付息」的非法集資活動；不得違規開展黃金委託投資等活動，如誘導消費者購買黃金實物後，不提取實物轉而開展黃金委託投資等非法金融活動。



《提示》並指，企業不得利用互聯網直播等渠道違規宣傳、開展黃金產品銷售業務，不得通過各類軟件、APP及小程序開展非法黃金交易活動，不得開發、兜售非法黃金交易軟件、APP或小程序，不得為非法黃金交易軟件、APP或小程序提供信息服務和技術支持。



此外，不得冒用「上海黃金交易所會員」身份，或對商品銷售狀況等進行虛假或引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者或其他經營者；嚴禁使用「黃金會大漲」、「買金賺大錢」等絕對化用語，不得誇大產品價值或投資回報。



同時，不得用非貴金屬材料冒充純金等貴重材質，嚴禁在商品中摻雜、摻假，以次充好，不得在標價外加價或收取未予標明的費用。(sl)