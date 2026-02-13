26,508.88
-523.66
(-1.94%)
26,507
-479
(-1.77%)
低水2
9,008.18
-167.00
(-1.82%)
5,334.71
-74.27
(-1.37%)
1,709.05億
4,098.13
-35.89
(-0.868%)
4,674.34
-45.24
(-0.959%)
14,177.39
-105.61
(-0.739%)
2,607.08
-31.75
(-1.20%)
66,235.4000
-36.7700
(-0.055%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1130
休市港股: 2月16日(下午), 2月17日至2月19日休市；美股: 2月16日休市；滬深港通 (北向): 2月16日至2月23日休市；滬深港通 (南向): 2月16日至2月23日休市
恒生指數
26,508.88
-523.66
(-1.94%)
期指
低水2
26,507
-479
(-1.77%)
國企指數
9,008.18
-167.00
(-1.82%)
科技指數
5,334.71
-74.27
(-1.37%)
大市成交
1,709.05億
股票
1,539.57億
(90.084%)
窩輪
71.75億
(4.198%)
牛熊證
97.72億
(5.718%)
即時更新：13/02/2026 14:06
可賣空股票總成交
1,049.48億
主板賣空
202.95億
(19.338%)
半日數據，更新：13/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,541.06億
4,098.13
-35.89
(-0.868%)
滬深300
4,674.34
-45.24
(-0.959%)
深証成指
14,177.39
-105.61
(-0.739%)
MSCI中國A50
2,607.08
-31.75
(-1.20%)
比特幣
資料由Binance提供
66,235.4000
-36.7700
(-0.055%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1130
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.75%
公佈日期
12/02/2026 18:30
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
12/02/2026 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.00%
公佈日期
12/02/2026 15:00
評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.09%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.39%
更新：12/02/2026 16:02
最新
人氣
